Kazdağı Bal Şenliği’nde 1 kiloluk balı 2 dakikada yedi

Kazdağı Milli Parkı’nda düzenlenen şenliklerde renkli anlar yaşandı. Bir yarışmacı, 1 kilogram balı sadece 2 dakikada tüketerek sağlık sorunu yaşamadan bitirdi. İzleyicilerden büyük alkış alan yarışmacı, şenliğin en çok konuşulan ismi oldu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025

Paylaş





ABONE OL

Kazdağı Milli Parkı'ndaki Mass Kazdağları Kamping'te başlayan ve SS. Kazdağları Dereli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi koordinatörlüğünde yürütülen etkinlikler, Kazdağı Bal Ormanı'nda gerçekleştirilen şenliklerle devam etti. Bir yarışmacı, 1 kilogram balı, 2 dakikada yedi. 1 kilogram balı hiçbir sağlık sorunu yaşamadan bitiren yarışmacı ise izleyicilerden büyük alkış aldı. Yarışmacı, şenliğin en çok konuşulan ismi oldu.