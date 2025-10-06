Aydınlı Damla Ataş, takı tutkusunu mesleğe dönüştürdü

Çocukluk yıllarında hobi olarak kendi takılarını üreten Damla Ataş, şimdi sipariş üzerine tasarladığı özel anlamlı takılarla hemcinslerine hitap ediyor. Genç kadın, “İmkansızlıklar her zaman yeni bir kapı açıyor” diyerek aile bütçesine katkı sağlıyor.

Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025

Aydın Efeler'de Damla Ataş'ın takı tasarımı üzerindeki yeteneği görenleri şaşırtıyor. Çocukluk yıllarında hobi olarak kendi takılarını kendisi üreten Damla Ataş'ın bu mahareti mesleğe dönüştü. Tamamen sipariş üzerine çalışan genç kadın, şimdi hemcinslerine özel anlamları olan takılar üreterek aile bütçesine katkı sağlıyor.

Hobiden mesleğe (Takvim Gazetesi)

Kadınların genel olarak takı ve aksesuara karşı bir zaafının olduğunu belirten Damla Ataş, "İmkansızlıklar her zaman yeni bir kapı açıyor" dedi.