Aydın Efeler’de feci kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın Efeler’de otomobilin çarptığı motosiklette sürücü Cengiz Güdücü hayatını kaybetti, eşi Hatice Güdücü ise ağır yaralandı. Polis, kazanın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025

Aydın Efeler'de sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, Cengiz Güdücü'nün kullandığı motosiklete çarptı.

Güdücü ile arkasındaki eşi Hatice Güdücü yola savruldu.

Cengiz Güdücü (Takvim Gazetesi)



POLİS KAÇAN SÜRÜCÜNÜN PEŞİNDE

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çift, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

tedaviye alınan yaralılardan Cengiz Güdücü müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kafatasında ve belinde kırıklar olduğu belirlenen Hatice Güdücü'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Hatice Güdücü (Takvim Gazetesi)