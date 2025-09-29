500 bin sosyal konut projesi başvuru şartları, öncelikler ve ödeme planı! TOKİ’de kira uygulaması başlıyor

ÖDEME PLANI: 240 AYA VARAN VADE

Projeye başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Başvuru için sembolik bir bedel ödenecek ve katılımcılar kura sistemi ile belirlenecek.

Konutlar ağırlıklı olarak 2+1 dairelerden , bazı projelerde ise 3+1 dairelerden oluşacak.

Satışlarda yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade uygulanacak.

Ödeme planları ve metrekare fiyatları maliyet artışlarına göre güncellenecek.

81 İLDE HAYATA GEÇECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projenin 81 ilin tamamında uygulanacağını belirterek şunları söyledi:

"Deprem bölgesinde hak sahibi olmayan tüm vatandaşlarımız için de yeni sosyal konutlar yapacağız. Gençlerimize, en az 3 çocuklu ailelere ve dar gelirli vatandaşlarımıza avantajlı imkanlar sunacağız."