500 bin sosyal konut projesi başvuru şartları, öncelikler ve ödeme planı! TOKİ'de kira uygulaması başlıyor
Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesine hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Eylül’deki Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 500 bin sosyal konut projesi için düğmeye basıldığını duyurdu.
Bu dev kampanya ile dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması ve kira yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.
PROJEDE KİMLERE ÖNCELİK VERİLECEK?
Projede, gençler, şehit ve gazi yakınları, en az 3 çocuklu aileler, emekliler ve dar gelirli vatandaşlara özel kontenjan ayrılacak. Özellikle deprem bölgesinde hak sahibi olmayan vatandaşlara da sosyal konut imkanı sunulacak. Böylece hem afet bölgesindeki ihtiyaçlar karşılanacak hem de dezavantajlı gruplara avantaj sağlanacak.
İLK KEZ KİRALIK SOSYAL KONUT MODELİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında dikkat çeken bir yeniliğe de değindi:
"Kiralık konut uygulamasına ilk defa geçiyoruz. TOKİ aracılığıyla dar gelirli ailelerimize uygun şartlarla kiralık konut imkanı sunacağız."
Bu kapsamda özellikle İstanbul'da ayrı bir kiralık sosyal konut projesi devreye girecek. Anadolu ve Avrupa yakasında yapılacak kiralık konutlar, hem kentsel dönüşüme destek olacak hem de şehirdeki kira artışlarını dengelemeyi amaçlayacak.