Kocaeli’de işten çıkarılan kadın kaynar su ile şefini yaraladı

Kocaeli'de bir inşaat şantiyesinde çalışan ve sebepsiz yere işten çıkarıldığını iddia eden kadın, şantiye şefinin üzerine kaynar su döktü.

Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025

Kocaeli'de şantiyede çalışan E.A. isimli kadın, gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldı. İşten ne gerekçe ile çıkarıldığını soran kadına şantiye şefi, "İşvereniniz ile görüşün" yanıtını verdi. Bunun üzerine kadın, "Kendi kendime gerekçe üretsem nasıl olur?" diyerek yanındaki kaynar suyu, şefin üzerine döktü. Ardından ise "Gerekçe, şimdi git gerekçeni göster" diyerek odadan ayrıldı. Şantiye şefi hastaneye kaldırıldı. E.A. gözaltına alındı.

