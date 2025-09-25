Hakkında ağır müebbet isteniyor! Elindeki pompalı tüfekle eski eşi Eser Karaca'yı katletti

Tıbbi sekreter Eser Karaca, hakkında 4 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı Atilla Ayıntaplı tarafından çalıştığı hastanede tüfekle katledildi. Cani hakkında ağır müebbet hapis cezası istendi. Cinayet görüntüleri ise tüyler ürpertti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025

Paylaş





ABONE OL

K.Maraş'ta geçen yıl Atilla Ayıntaplı (44), poşet içerisine sakladığı pompalı tüfekle 4 ay önce boşandığı Eser Karaca'nın (42) çalıştığı hastaneye giderek odasına girdi. Bir süre sonra Karaca'nın iş arkadaşı Ç.A. da odaya geldi. Atilla Ayıntaplı, Ç.A.'dan dışarı çıkmasını istedi. Olumsuz cevap alan Ayıntaplı, "İkinizi de öldüreceğim" diyerek poşetten tüfeği çıkardı. Eser Karaca ve arkadaşıyla kaçmaya başlarken, Ayıntaplı da tüfekle kadınların peşinden koştu. Atilla Ayıntaplı, merdivende yakaladığı Karaca'ya 3 el ateş ettikten sonra kaçtı. Ağır yaralanan kadın, kurtarılamadı.

Yakalanan katil, tutuklandı.Karaca'nın daha önce 3 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi Atilla Ayıntaplı hakkında olay günü 4. kez uzaklaştırma kararı çıktığı ancak kendisine tebliğ edilemeden cinayeti işlediği belirlendi. Savcılık, Ayıntaplı hakkında 'Boşandığı eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Ç.A.'yı tehdit etmesinden dolayı da 'Silahla tehdit' suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN