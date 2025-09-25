Fatih’te Feci Cinayet: Genç kadın boğazı kesilmiş halde bulundu | Katili yurt dışına kaçmış

İstanbul Fatih’te Züleyha E. (36), evinde ölü bulunurken, olayla bağlantılı olarak son olarak evine girdiği yabancı uyruklu adamın aynı gün yurt dışına çıktığı tespit edildi.

İstanbul Fatih'te yaşayan yabancı uyruklu Züleyha E.'den (36) komşuları bir süredir haber alamadı. Durumunu bildirilmesi üzerine geçen cumartesi daireye gelen ev sahibi, çilingir yardımıyla kapıyı açtırarak içeri girdi. Yatak odasında Züleyha E.'yi hareketsiz yatarken bulan ev sahibi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının boğazı kesilmiş halde hayatını kaybettiğini belirledi.

AYNI GÜN GİTTİĞİ BELİRLENDİ

Züleyha E.'nin birkaç gün önce evine yabancı uyruklu bir adamla girdiği ve tekrar çıkmadığı tespit edildi. Bir süre sonra evde ayrılan adamın aynı gün içinde yurt dışına çıkış yaptığı belirlendi. Cinayetin bir numaralı şüphelisi olarak aranan şahsın yakalanması için yazışmaların sürdüğü öğrenildi.

BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Züleyha E.'yi öldüren yabancı uyruklu kişinin yurt dışına çıkış yaptığı tespit edildi.

