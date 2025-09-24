Prof. Dr. Ekrem Savaş Stanford Üniversitesi’nin “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesine girdi

Stanford Üniversitesi, “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi”ni açıkladı. Türkiye’den Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş da listeye girdi.

Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025

ABD'nin en etkin eğitim kurumlarından olan Stanford Üniversitesi, "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi"ni yayınladı. Elsevier veri tabanında yayımlanan listede, "nitelikli yayın sayısı", "yayınlara yapılan atıflar", "h-indeksi", "hm-indeksi" gibi göstergeler dikkate alındı. Listede Türkiye'den Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş da yer aldı.

