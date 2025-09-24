Borsa manipülasyonundan yasak ilişki skandalı çıktı! Investco Holding'in sahibi Nihat Özçelik eski sekreterini sorumlu tuttu

Borsa manipülasyonundan yasak ilişki skandalı çıktı. Nihat Özçelik, “Eski sekreterim Sibel, uygunsuz görüntülerimi sattı, bana şantaj yapıldı” diyerek savunma yaptı.

İstanbul'da Borsa'da işlem gören bazı sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönündeki tespitler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Investco Holding'in sahibi Nihat Özçelik ile birlikte çok sayıda isim gözaltına alındı. Aylık 20 milyon TL geliri olduğunu beyan eden şüphelilerden Nihat Özçelik, hakkında ki suçlamaları kabul etmeyerek yaşananlardan eski sekreteri Sibel İ.'yi sorumlu olduğunu anlattı.

Özçelik, "Sibel, benim uygunsuz görüntülerimi Kemal A.'ya satmış. Bu içerikler yüzünden sürekli şantaja maruz kalıyorum. Bu kızın açtığı 'cinsel saldırı' davasından beraat ettim. Ama hala ondan kurtulamıyorum. Bu tezgahı onlar planladı" açıklaması yaptı. Savcılık ifadelerinin ardından 13 şüpheli tutuklama talebiyle, 6 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgunun ardından aralarında Nihat Özçelik'in de bulunduğu 13 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

