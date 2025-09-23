Hac kurası takvimi 2025 | Hac kurası ne zaman, hangi tarihte çekilecek?

2025 yılı hac yolculuğu için gün sayan yüzbinlerce vatandaş, hac kurası tarihlerini merakla bekliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 11 Ağustos’ta e-Devlet üzerinden başlatılan ön kayıt ve kayıt yenileme sürecinin ardından gözler, kuranın çekileceği tarihe çevrildi. Peki 2025 hac kurası ne zaman yapılacak, hangi tarihte çekilecek? İşte son durum.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025 10:20

Paylaş





ABONE OL

Milyonlarca Müslüman, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ön kayıt süreci devam ederken 2025 yılı hac kura tarihlerini merak ediyor. Peki hac kurası ne zaman çekilecek ve adaylar sonuçlara nasıl ulaşacak? İşte detaylar…

(Kaynak: AA) HAC KURASI NE ZAMAN? ◼Hac kura takvimi henüz açıklanmadı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2026 yılı hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerinin 21 Eylül'e kadar uzatıldığını duyurdu. Kura çekimi tarihi ile ilgili bilgiler ise Diyanet tarafından resmi internet sitesi hac.gov.tr üzerinden paylaşılacak.

(Kaynak: AA) ◼Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı hac kura çekimiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. ◼Geçmiş uygulamalara bakıldığında, kuraların genellikle Aralık veya Ocak aylarında gerçekleştirildiği görülüyor. ◼2025 yılı için kuraların 31 Ekim 2024'te çekilmiş olması, 2026 kura çekiminin de muhtemelen Ekim veya Kasım 2025'te yapılacağını düşündürüyor. ◼Kesin tarih, hac.gov.tr ile Diyanet'in resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.