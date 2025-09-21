Casus filmi gibi | Aidat Savaşı | Nelere dikkat edilmeli? TAKVİM hukukçusu sorularınızı cevapladı

TAKVİM Hukukçusu okuyucularıyla bir araya geliyor. Hukukçunuz bugünkü köşesinde 'Casus filmi gibi', 'Aidat savaşı' ve 'Müşteri iftirası var' 'Kuaförde mobbing' başlıklı yazılarıyla okurlarımızı aydınlattı. İşte TAKVİM Hukukçunuzun 21 Eylül 2025 tarihli yazısı...

Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025

Filmlerde olacak bir olayla karşı karşıyayım.

14 yıldır evli olduğum hayat arkadaşımın, telefonuma casus yazılım yüklediğini öğrendim. Ayrılık kararı aldım? Telefonumdaki özel mesajları delil olarak kullanacağını söyledi. Ne yapmalıyım?



Öncelikle yazışmaların elde ediliş biçimi yasal yollarla değilse, örneğin bir kişinin telefonuna casus bir program yükleyerek o kişinin mesajlarını elde ettiyse, bu delil hukuka aykırı bir yolla elde edilmiştir.

O nedenle delil niteliği taşımayacak, mahkeme bu delili yok hükmünde kabul edecektir. Yazışmaların elde edilişinde herhangi bir hukuka aykırılık yoksa, örneğin bir tarafın kendiniz olduğu bir görüşmeyi mahkemeye sunuyorsanız burada da yazışmalar tek başına delil olmamakla birlikte, başka bir delille birlikte olayların ispatında kullanılabilecektir.

Uygulamada özellikle boşanma davalarında mesajlar, sosyal medya fotoğrafları vs. gibi şeyler tek başına da olsa delil olarak değerlendirilmekte ve kararlara esas alınabilmektedir. Burada özellikle boşanmaya ilişkin olayların eşler arasında vuku bulması nedeniyle yaşanan olaylara tanık bulmanın zor olması karşısında mesajlar, sosyal medya fotoğrafları ve ses kayıtları gibi delillerin önemsenmesi sonucunu doğurmuştur.

Casus yazılım yüklemek de elbette suçtur.

Dava açma hakkınız var.



MÜŞTERİ İFTİRASI VAR



İstanbul Ataşehir'de bir restoranım var. Restoranda olay çıkartan bir müşteri sosyal medyada iftiralar attı. Ne yapabilirim?



Hukukçunuz yanıtlıyor (Takvim.com.tr)



Öncelikli olarak işyerinizin ticari itibarını korumak en doğal hakkınız. İftiralara karşı çaresiz değilsiniz. Medeni Kanun, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK 9. ve 61. Maddeleri, Türk Ticaret Kanunu 56 ve devamında belirtilen haksız rekabet hükümlerine dayanarak çeşitli hukuki yollara başvurulabilir.

Dava süreci oldukça uzundur. Bazen internette yalan haberi yayan kişilerin kimliğini tespit etmek bile yorucudur. İşte bu nedenle hakları ihlal edilen kişilere içeriğin yayından çıkarılmasını talep etme hakkı verilmiştir. Kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebilir. Doğrudan sulh ceza hakimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebilir. Hakim kararını 24 saat içinde verecektir.





AİDAT SAVAŞI



İstanbul'un en kalabalık sitelerinden birinin yönetimini devraldık. Aidat konusunda bazı davalar açılmış. Aidat konusunda yasalar ne diyor?



Hukukçunuz yanıtlıyor (Takvim.com.tr)



Özellikle lüks sitelerdeki aidat tartışmaları birçok kez yargıya intikal ediyor. Ancak aidat konusu da kanunlarımızda açık şekilde belirtilmiştir.

Kanunda yönetim planında aksi belirtilmemişse personel giderlerinin kat maliklerine eşit dağıtılması diğer maliyetlerin ise arsa payı oranında dağıtılması detaylı şekilde yazıyor. Bu düzenleme, personelden her dairenin arsa payı oranı fark etmeksizin eşit yararlandığı, bu nedenle de personel giderlerinin eşit dağıtılması gerektiği temeline dayanıyor.

Genellikle bir sitenin en yüksek gelir kalemini personel maliyetlerinin oluşturduğu da düşünülürse, sitede küçük arsa paylı bir daire ile büyük arsa paylı bir dairenin aidat miktarları arasındaki makas daralıyor ve bu da site sakinleri arasında kimi zaman huzursuzluğa sebep olabiliyor. Ayrıca yönetim planında tüm dairelerin arsa payına bakılmaksızın eşit aidat ödemesi yönünde bir düzenleme yapılmışsa bu durumda da kat maliklerinin 5'te 4'ünün oyuyla yönetim planın değiştirilmesi yoluna başvurulabilir. Yine personel, ortak alan giderleri ve hizmet alımları gibi günlük giderler olan işletme giderlerine kiracı da katılırken, sitenin demirbaşını ilgilendiren yatırım bütçesini kat malikinin ödemesi gerekiyor. Dikkat edilmeli.





KUAFÖRDE MOBBİNG



2 yıldır çalıştığım kuaför el değiştirdi.

Yeni patronum sürekli azarlıyor. Hatta hakaret ediyor. İstifa etsem 5 yıllık tazminatımı alabilir miyim?



Hukukçunuz yanıtlıyor (Takvim.com.tr)



Yargıtay kararlarında mobbing, 'Aynı ortamda bulunan veya aynı organizasyona bağlı olan bir veya birden fazla kimsenin bir kişiye belli bir amaçla, sistematik bir şekilde yılgınlık, korku, tedirginlik, endişe, bunalım, bıkkınlık, sıkıntı veya kaygı oluşturacak söz, tutum veya davranışlarla psikolojik ve duygusal baskı kurarak onu belli şekilde davranmaya ya da davranmamaya, ortak alandan uzaklaştırmaya, güçsüzleştirmeye değersizleştirmeye, aşağılamaya veya pasifize etmeye yönelik davranışlar' şeklinde tanımlanıyor. Mobbinge karşı birçok hakkınız var. Elbette iş sözleşmesini haklı nedene dayanarak feshedebilirsiniz.

Belli şartlarda ayrımcılık tazminat hakkınız var. Mobbing yapan yöneticiyi dava edebilir ve manevi tazminat hakkınız da var. Mobbing nedeniyle iş akdinin feshi halinde çalışanın ihbar tazminatı almasına ise hükmedilmeyecektir.