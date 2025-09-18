Otomobil Kızılırmak Nehri’ne uçmuştu! Kazadan yaralı kurtulan baba ‘eşi ve çocuğunu öldürme’ iddiasıyla tutuklandı

Dr. Serdar Kıyak, kullandığı otomobilin Kızılırmak Nehri’ne uçması sonucu eşi Gülşah Karaman Kıyak ve 1 yaşındaki oğlu Alperen’i kaybetti. Soruşturmada doktor, ‘eşi ve çocuğunu öldürme’ iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025

Paylaş





ABONE OL

Tüyler ürperten olay, 12 Eylül'de Samsun Bafra'daki Asar Mahallesi Altınkaya Barajı yolunda meydana geldi. Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde doktor olan Serdar Kıyak (32), eşi Gülşah Karaman Kıyak (31) ve oğulları Alperen'le (1) birlikte otomobille yola çıktı. Ancak iddiaya göre sürücü doktor, otomobiliyle Kızılırmak Nehri'ne uçtu. Kıyak'ın eşi Gülşah Karaman Kıyak ile oğulları Alperen boğuldu. Araçtan çıkabilen doktor Serdar Kıyak ise olayı yaralı halde atlattı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

MESAJDAN YOLA ÇIKTILAR

Gülşah Karaman Kıyak'ın olaydan kısa süre önce cep telefonundan ailesine 'Beni tehdit ediyor' şeklinde mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan Kıyak, "Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" ve "Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak alt soya karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından tutuklandı.

Dr. Serdar Kıyak, iddiaya göre eşi Gülşah ve oğlu Alperen'in ölümüne sebep oldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN