Akran şiddeti bitmiyor! Biri okul arkadaşları tarafından darp edildi diğeri itilerek 8 metreden düştü

İstanbul’da bir kız, okul arkadaşları tarafından darp edildi. İzmir’de de bir erkek, sınıf arkadaşı tarafından itilerek 8 metreden düştü.

Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025

İstanbul Maltepe'deki bir lisede 9. sınıf öğrencisi kız çocuğu, başka sınıftan öğrenciler tarafından darbedildi. Aile darp raporuyla şikâyetçi olurken, baba ''Kızım ölebilirdi'' dedi. Ayrıca aile, okul yönetimi ve rehber öğretmenden de şikayetçi oldu. Rehber öğretmenin ise görüşme sırasında aileye ''Bazen Asya'yı benim de dövesim geliyor'' dediği öne sürüldü.

İzmir Buca'daki bir lisede 9. sınıf öğrencisi S.K. (15), sınıf arkadaşı S.E.S. ile şakalaşırken ayaklarından itilerek 8 metre yükseklikten bahçedeki masanın üzerine düştü. Hastaneye kaldırılan S.K.'nin kolu kırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

