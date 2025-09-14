27 yıllık kalp hayata bağladı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nin ilk kalp nakil hastası olan ve şu anda 57 yaşında olan Hamide Akman, kalp nakli sayesinde iki torununu da görebildiğini ve onlarla vakit geçirdiğini söyledi. Akman, “Mutluluğun resmi bu.” dedi.

Hamide Akman'da 1994 yılında kızı Saliha'nın doğumunun ardından kalp yetmezliği gelişti. 4 yıl tedavi oldu. Ancak durumu kötüye gidince 1998 yılında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne organ bekleme sırasına yazıldı. Akman, kalp sırasına yazıldıktan bir hafta sonra 1 Ağustos 1998 tarihinde kendisine nakil için kalp çıktığı söylendi. Hamide Akman, beyin ölümü gerçekleşen Feride Can'ın kalbi ile ikinci hayatına başladı.

KALP YAŞIM DAHA 27

Prof. Dr. Ömer Bayezid'ın kendisini arayarak kalbin bulunduğunu söylediği anı unutamadığını ifade eden 57 yaşındaki Hamide Akman, "Kendimi rüyada gibi hissettim." dedi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin ilk kalp nakli olan hastası Hamide Akman, naklinin ardından sağlığına hızla kavuştuğunu söyledi. Akman, "27 yılı 1 Ağustos tarihi ile geride bıraktım. 5 yıl önce ilk torunum Simay, 1 yıl önce ikinci torunum Gökay dünyaya geldi. Bana yaşımı soranlara 27 diye cevap veriyorum.'" diye konuştu.

Hamide Akman'ın kızı Saliha Akman da, "Kızım Simay 5 yaşında. Oğlum Gökay 1 yaşında. O dünyanın en güzel kalpli annesi." dedi.

