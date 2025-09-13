KPSS günü otobüsler ücretsiz mi? 13-14 Eylül 2025 hafta sonu toplu taşıma bedava mı?

13-14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleşecek KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumlarına katılacak binlerce aday, sınav merkezlerine sorunsuz ulaşmak için toplu taşıma imkanlarını araştırıyor. “KPSS günü otobüsler ücretsiz mi? 13-14 Eylül 2025’te metro, metrobüs ve tramvay bedava mı?” soruları merak ediliyor. İşte son durum…

Giriş Tarihi: 13 Eylül 2025 09:45

KPSS maratonu sürerken gözler bir yandan sınav sorularına, diğer yandan ulaşım kolaylıklarına çevrildi. 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenecek KPSS A Grubu Alan Bilgisi oturumları öncesi, sınav merkezlerine gidecek adayların en çok araştırdığı konulardan biri toplu taşıma kullanımı oldu. KPSS günü toplu taşıma ücretsiz mi? İşte bilgiler…

AA KPSS GÜNÜ OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ? KPSS'ye girecek adaylar, sınav yerlerine toplu taşıma kullanarak ulaşmayı planlıyor. Bu kapsamda, hafta sonu toplu ulaşımın ücretsiz olup olmadığı merak konusu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Dairesi Başkanlığı, 13-14 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS oturumlarına katılacak adaylar ve öğretim görevlilerinin, toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanabileceğini duyurdu. Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "13-14 Eylül Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilecek KPSS'ye katılacak öğrenciler ve öğretim görevlileri, sınav belgelerini göstererek entegrasyona dahil tüm toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecektir."