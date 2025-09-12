Samsun’da koruyucu anne Damla Alaçayır: ''Hem anne hem de baba olarak ona yetmeye çalışıyorum''

Tijen ve Ümit Alaçayır çifti, 10 yıl önce 15 yaşında bir kız çocuğunu koruyucu aile olarak sahiplendi. Kızları Damla Alaçayır da ailesinin yaşadığı deneyimden etkilendi. 3 aylıkken erkek çocuğun koruyucu annesi oldu.

Giriş Tarihi: 12 Eylül 2025

Samsun'da özel sektörde harita teknikeri olarak çalışan Damla Alaçayır'ın (39) annesi Tijen (60) ve babası Ümit Alaçayır (69), 10 yıl önce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvurup 15 yaşındaki Y.'ye koruyucu aile oldu.

Y. ile güçlü bağlar kuran çiftin çocukları Damla Alaçayır da bu süreçten etkilenip koruyucu anne olmaya karar verdi. Damla Alaçayır, 2022 yılında 3 aylık olan erkek çocuğu Y.A.'nın koruyucu annesi oldu.

Bekar bir koruyucu anne olduğunu belirten Damla Alaçayır, "Zamanında annemin koruyucu ve gönüllü annelik süreci olmuştu. Ondan sonra koruyucu aileden dolayı bir kardeşimiz oldu. Sonrasında da evlatlık edinildi. Ondan sonra ben de koruyucu anne olmaya karar verdim ve Y.A'yı aldık. Y.A. ile bol bol oyun oynuyoruz. Aktiviteler yapıyoruz. Şimdi de oyun atölyelerine götürüyorum. Sürecimiz bu şekilde geçiyor." diye konuştu.

'HEM ANNELİK HEM DE BABALIK YAPIYORUM'

Y.A. ile keyifli zaman geçirdiğini ifade eden Alaçayır, "Y.A.'ya hem anne hem de baba olarak ona yetmeye çalışıyorum. Herhangi bir zorluğunu hissetmiyorum. İleride mutlaka baba figürünü görmek isteyecektir, onu sorgulayacaktır ama elimden geldiğince baba figürünü kapatmaya çalışıyorum. Bekar bir annenin vermiş olduğu ağırlığı hissetmiyorum. Benim için gayet keyifli geçiyor." dedi.

Damla Alaçayır, koruyucu annesi olduğu Y.A.'ya gözü gibi bakıyor.

Damla'nın annesi Tijen Alaçayır, "Ben torun büyütmekten ve Damla da anne olmaktan çok memnunuz." dedi.

