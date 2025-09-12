Mutlu Kaya 10 yıl süren mücadele sonrası ilk defa desteksiz yürüdü ve şarkı söyledi

Dünyalar güzeli Mutlu, 10 yıl önce eski erkek arkadaşı tarafından başından vuruldu. Yatağa mahkum oldu. Ama o hiç pes etmeyip hayata tutundu. Ayağa kalkıp ilk adımını atınca mutluluktan havalara uçtu...

Mutlu Kaya... Türkiye onu katıldığı bir ses yarışması ile tanıdı. Sesinin rengi ve güzelliği ile kısa sürede şöhreti yakaladı. Ancak bu mutluluğu erkek şiddeti sonrası ne yazık ki amansız bir acıyla karşılaştı.

Olay Diyarbakır'ın Ergani İlçesi'nde 18 Mayıs 2015'te yaşandı. Mutlu, İstanbul'da katılacağı televizyon programı öncesi evinde prova yapmaya başladı. Bu sırada erkek arkadaşı tarafından başından silahla vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kaya, günlerce yoğun bakımda yattı. Ardından normal odaya alındı ancak konuşma ve yürüme yetisini kaybetmişti.

Genç kız, hem yurt içinde hem de yurt dışında tedavi gördü. Bir süre sonra destekli ayağa kalkarken zaman zaman da şarkılarını seslendirmeye başladı. 22 Mart 2020'de ablası Dilek Kaya'nın ölümüyle sarsılan Mutlu, "Ablam için savaşacağım" deyip inanılmaz bir azim gösterdi. Ve genç kız 10 yıl süren mücadelenin ardından ilk defa desteksiz bir şekilde attı. Ayrıca şarkı söylemeye de başladı. O anın fotoğraflarını ise sosyal medya hesabından paylaştı. "Buradayım ve şarkılarımı söylüyorum" diye yazdı.

İlk adımını atan Kaya, "Hayat benim için şimdi yeni başlıyor." dedi.

Mutlu Kaya, ayağa kalkmak için günlerce hatta aylarca fizik tedavi gördü.

