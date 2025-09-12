Bursa’da dolandırıcılığı kuyumcu son anda önledi

Bursa’da Kadir Yıldırım, kendisini avukat olarak tanıtan dolandırıcının '250 bin TL yatırırsan çok kazanırsın' vaadine inanarak altınlarını bozdurmak için kuyumcuya gitti. Kuyumcu Samet Seçginli, durumu fark edip polisi arayarak dolandırıcılığı engelledi. Yıldırım ise genç kuyumcuya teşekkür etti.

12 Eylül 2025

Bursa'da Kadir Yıldırım, kendisini telefonla arayıp avukat olduğunu belirten kişiye inandı. "Bizim şirketimiz parayı değerlendiriyor. 250 bin TL verirsen çok fazlasını kazanırsın." diyen dolandırıcıya kandı.

Evdeki altınları alıp bozdurmak için soluğu Samet Seçginli'nin kuyumcu dükkanında aldı. Dolandırıcılar Yıldırım'ı yine aradı. Yıldırım "Altınları bozdurup parayı söylediğiniz gibi şirketinizin hesabına hemen yatıracağım." diye yanıt verince Seçginli durumu anladı. Müşterisini dolandırılmaktan kurtardı. Seçginli, şu ifadeleri kullandı:

''Daha önce de başımıza geldi böyle olaylar. Özellikle de yaşlılar, altınları olduğu için hemen bozdurup hesaba attırabiliyor. Avukat olduğunu iddia eden kişiyle konuşarak, kendisinin dolandırıcı olduğuna emin oldum. Sonra da telefonda biraz bekleterek polisi çağırdım." Bu arada Yıldırım da genç kuyumcuya teşekkür etti.''

