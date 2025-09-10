Su diyetiyle ölüme sürüklenen hastayla ilgili doktor hakkında soruşturma izni

Diyabet hastası Aziz Aşçıoğlu'na 'su diyeti' uygulayarak ölümüne neden olduğu iddia edilen Uzman Dr. Hamit Çelik hakkında, Sağlık Bakanlığı “ihmali davranışla kasten adam öldürme” suçundan soruşturma izni verdi. Dr. Çelik, hastanın ölümünü ve insülinin kesildiğini doğrularken, “Hasta ölebilir” ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 10 Eylül 2025

Diyabet hastası olan Aziz Aşçıoğlu'na 'su diyeti' uygulayarak ölümüne neden olduğu iddia edilen Uzman Dr. Hamit Çelik hakkında, Sağlık Bakanlığı 'ihmali davranışla kasten adam öldürme' suçundan soruşturmaya izin verdi.

Dr. Çelik "Hastamın vefat ettiği doğru; insülini kestiğim de doğru. Şekeri 4. gün 200 civarına yaklaştı; acile mutlaka yönlendirmişizdir. Hatırlamıyorum. Hasta ölebilir." dedi.

SU DİYETİ NEDİR?

Su diyeti, belirli bir süre yalnızca su tüketilerek uygulanan ve genellikle 24-72 saat süren bir beslenme yöntemidir.

