Bolu'da nişanlı DJ Elif Özcan kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Bolu'da geçtiğimiz Cumartesi nişanlanan Elif Özcan, iki gün sonra geçirdiği kalp krizi nedeniyle tedaviye alındı ancak kurtarılamadı. Genç DJ, nişanlısı ve ailesinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 10 Eylül 2025

Bolu'da DJ'lik yapan Elif Özcan, geçtiğimiz Cumartesi günü nişanlandı. Ailesi ve yakınlarıyla mutluluğunu paylaştı. Ancak nişandan 2 gün sonra kalp krizi geçirip fenalaştı. Yakınları tarafından hemen hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Elif Özcan dün nişanlısının ve ailesinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Henüz hayatının baharında kalbine yenilen Elif'in ölümü ailesini perişan etti.

