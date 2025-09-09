Öğretmenden çocuğa şiddet iddiası: Veli toplantısında tırnak izi ve darp raporu

İstanbul’da özel anaokulunda veli toplantısına katılan anne, oğlunun boynunda tırnak izi ve kızarıklıklar fark etti. Güvenlik kameraları öğretmenin çocuğu omuzundan sıkıp kulağından çektiğini ortaya koydu. Öğretmen hakkında 1 yıl hapis cezası talep edildi.

İstanbul'da yaşayan anne Büşra Ü., oğlu Ali'nin veli toplantısı için özel anaokuluna gitti. Anne, iddiaya göre oğlunun boynunda tırnak izi ve kızarıklığı gördü. Anne, oğluna ne olduğunu sordu.

Çocuk, annesine öğretmeni Ayça E.'nin (22) kendisini cimciklediğini söyledi. Müdür odasında güvenlik kamera görüntülerini izleyen anne, öğretmenin oğlu Ali Ü.'yü omuzundan sıkıp kulağından çekerek ilerlettiğini gördü. Hastaneden darp raporu alan Büşra Ü., öğretmen hakkında şikayetçi oldu. Şüpheli Ayça E.'nin 1 yıl hapsi istendi.

