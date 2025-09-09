Manisa’da feci kaza: Lastik değiştiren karı kocaya kamyonet çarptı, hayatlarını kaybettiler

Manisa’nın Kula ilçesinde patlayan lastiği değiştirmek için yol kenarında duran Seydoş ve Eylem Kaya çifti, arkadan gelen kamyonetin çarpmasıyla feci şekilde can verdi. Araçta bulunan 11 ve 14 yaşındaki çocukları ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025

Manisa'da yaşayan korkunç kaza, bir çiftin hayatını kararttı. Seydoş Kaya, lastik patlayınca kullandığı 06 DEG 677 plakalı hafif ticari aracı yol kenarına çekti. Kaya, lastik değiştirirken eşi Eylem de kendisine yardım etmeye başladı. Bu sırada Hicri Yanılmaz (55) yönetimindeki 45 RV 827 plakalı kamyonet, önce Kaya çifti ile araçlarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptıkları kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan çocukları E.K. (11) ve A.Y.K. (14) ise yaralı olarak Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Lastik faciası (Takvim.com.tr)

