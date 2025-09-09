Erzurum’da toprak ev çöktü: Anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti

Erzurum'un Porsuk Mahallesi’nde bulunan kerpiç yapılı evin damı çöktü, enkaz altında kalan 6 kişiden 3’ü yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenler arasında 28 yaşındaki Dilara Kara ile 6 ve 11 yaşındaki çocukları da vardı. Göçüğün nedeni araştırılıyor.

Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025

Erzurum'da yaşanan feci olay, bir ailenin hayatını kararttı. Porsuk Mahallesi'ndeki toprak evin damının çökmesi sonucu, aralarında çocukların da olduğu 6 kişi enkaz altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Enkaz altında kalanlardan bazıları kendi imkanlarıyla çıkarken, bazıları da ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Dilara Kara (28) ve çocukları Kerimhan Kara (6) ile Sudenaz Kara (11) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. AFAD ekipleri, göçüğün nedenini belirlemek için çalışmalarına devam ederken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

