Düğün sevinci faciaya döndü: 6 yaşındaki Ayşe kurşunla can verdi

Muş’un Varto ilçesine bağlı Sanlıca köyündeki düğün töreninde havaya açılan rastgele ateş, 6 yaşındaki Ayşe Demirhan’ın hayatına mal oldu. Bir kişi de yaralandı. Jandarma ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025

Paylaş





ABONE OL

Muş'un Varto ilçesine bağlı Sanlıca köyünde, bir düğün töreninde havaya rastgele ateş açıldı. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin havaya ateş açmasıyla kurşunlar, 6 yaşındaki Ayşe Demirhan ve ismi öğrenilemeyen bir kişiye isabet etti.

Durumun bildirilmesi üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Ayşe Demirhan, kurtarılamadı. Diğer yaralı ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Jandarma, şüpheliyi gözaltına aldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN