Adıyaman'da minik Zeynal'ın yürek burkan vedası: 25 gün süren yaşam mücadelesi sona erdi

7 yaşındaki Zeynal Çoşkun, oyun oynamak için girdiği otomobilin bagajında mahsur kaldı. 25 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren minik, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025

Adıyaman'da baharını yaşayamadan hayata veda eden minik bir bedenin dramı, kenti göz yaşına boğdu. 7 yaşındaki Zeynal Coşkun, 14 Ağustos 2025 günü merkez Yeşilyurt Mahallesi 21131 Sokak'ta ailesinin park halindeki otomobilinin bagajına girerek oyun oynamak istedi. Ancak küçük çocuk bagajda mahsur kaldı ve uzun süre içeride kaldıktan sonra baygın halde bulundu.

'25 GÜN DAYANABİLDİ'

Ailesi tarafından fark edilen Zeynal, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tam 25 gün... Yoğun bakımda soğuk ışıkların altında küçücük bedeni hayata tutunmaya çalıştı. Her gün umutla kapıda bekleyen ailesi, dualarını eksik etmedi. Ancak tüm çabalara rağmen minik, daha fazla dayanamadı. Henüz çocuk yaşta kapanan o hayat, sadece aileyi değil tüm kenti derinden yaralandı. Cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Zeynal Coşkun'dan geriye, okulda çektiği video ile doğum gününde pastasının başında gülümsediği fotoğraflar kaldı.

