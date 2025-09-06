İstanbul’da bıçaklanarak öldürülen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan için cenaze töreni düzenlendi

Ataşehir Mimar Sinan Camii’nde gerçekleşen cenaze törenine Kayhan’ın ailesi, yakınları ve yüzlerce meslektaşı katıldı. İstanbul’un üst düzey yargı mensupları da törende hazır bulunurken, kaybın derin üzüntüsü kızı tarafından tabut başında gözyaşlarıyla yaşandı.

Giriş Tarihi: 06 Eylül 2025

İstanbul'da bir restoranda bıçaklanarak öldürülen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan için Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Kayhan'ın eşi, çocukları, ailesi, yakınları ve meslektaşları başta olmak üzere yüzlerce kişi katıldı.

Kızı tabutu başında dakikalarca ağladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Başsavcı Vekili Burak Ceyhan, Anadolu Başsavcısı Zafer Koç, İstanbul Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Önder Kocademir, İstanbul İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topcu da cenazedeydi.

Cenazeye çok sayıda üst düzey yargı mensubu da katıldı.

Kayhan, Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

