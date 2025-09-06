Ankara’da tartışma kanlı bitti: Ayrı yaşayan eşe silahlı saldırı, kadın hayatını kaybetti
Ankara'da eşiyle bir süredir ayrı yaşayan Hüseyin Ünal, konuşmak için Müesser Ünal'ın bulunduğu eve geldi. İkili arasında tartışma çıktı. Hüseyin Ünal, yanında getirdiği tabancayla eşi Müesser Ünal'a ateş açtı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Müesser Ünal, kurtarılamadı. Polis, Hüseyin Ünal'ı gözaltına aldı.