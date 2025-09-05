Ankara'daki baba cinnetiyle ilgili yeni detaylar çıktı

Cinnet getiren baba 2 oğlunu bıçakladı. Doğal gazı açıp intihara kalkıştı. 11 yaşındaki İlhan can havliyle evden kaçıp komşunun kapısını çaldı. O sırada işte olan annesine ulaşıp yardım istedi...

Ankara Altındağ'da 3 Eylül günü korkunç bir olay yaşandı. Psikolojik sorunlarının olduğu ileri sürülen baba Hüseyin Örün, oğulları Selim (4) ve İlhan Emir'i (11) karnından bıçakladı. Ardından da doğal gazı açtı, evde bulunan tineri içerek intihara kalkıştı.

11 yaşındaki İlhan Emir Örün can havliyle evden kaçarak komşulardan yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayın yaşandığı eve kapıyı kırarak giren polis ekipleri, ağır yaralanan Selim ile saldırgan babayı baygın halde buldu.

Baba ve yaralı oğulları ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Cinnet getiren baba ve küçük oğlu Selim'in sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu aktarıldı.

DEPRESYONDAYDI

Anne Bahar Örün yaşananları gözyaşları içinde anlattı. Hafız eğitmeni Örün, kocasının depresyona girdiğini ve bu süre zarfında çalışmadığını söyledi. Olay esnasında okulda olduğunu dile getiren Örün, şunları söyledi: ''Beni komşularım aradı. Önce doğal gaz kaçağı olduğunu söylediler. Apar topar hastaneye koştum. Hastaneye gelene kadar hiçbir şeyden haberim yoktu. Burada öğrendim evlatlarımın bıçaklandığını.''