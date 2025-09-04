Sayısal Loto 145 milyon TL’ye devretti, 5 bilen 2 milyon kazandı

Sayısal Loto’da 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 145 milyon 390 bin liraya yükseldi. 5+1 bilen çıkmazken, 5 bilen bir kişi 2 milyon 187 bin lirayla büyük ödülün sahibi oldu. Şans Topu’nda da 5+1 bilen çıkmayınca 2 milyon lira devretti.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 04 Eylül 2025

Sayısal Loto'da 6 bilen çıkmayınca 145 milyon 390 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi, 2 milyon 187 bin lira kazandı. 4 bilenler 11 bin 158'er, 3 bilenler 712'şer, 2 bilenler 70'er lira alacak.

2 MİLYON DEVRETTİ

Şans Topu'nda 5+1 BİLEN çıkmayınca 2 milyon 32 bin lira devretti. 5 bilenler 62 bin 424'er, 4+1 bilenler bin 836'şar, 4 bilenler 197'şer, 3+1 bilenler 117'şer, 3 bilenler 35'er, 2+1 bilenler 46'şar, 1+1 ve 0+1 bilenler 23'er lira alacak.