Gaziantep’te avukat Mehmet Ayaz TIR’a çarpması sonucu hayatını kaybetti

Yolda seyir halindeyken TIR’a arkadan çarpan avukat Mehmet Ayaz ile yanındaki iki kişi yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ayaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Giriş Tarihi: 04 Eylül 2025

Gaziantep Barosu'na kayıtlı olan avukat Mehmet Ayaz (31), dün aracıyla yola çıktı. Bu sırada yolda seyir halinde olan TIR'a arkadan çarptı. Kazada, sürücü Ayaz ile yanındaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahale sonrası ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan sürücü Mehmet Ayaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.