Gaziantep'te avukat Mehmet Ayaz TIR'a çarpması sonucu hayatını kaybetti
Gaziantep Barosu'na kayıtlı olan avukat Mehmet Ayaz (31), dün aracıyla yola çıktı. Bu sırada yolda seyir halinde olan TIR'a arkadan çarptı. Kazada, sürücü Ayaz ile yanındaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahale sonrası ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan sürücü Mehmet Ayaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.