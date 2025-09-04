Ağrı’da 14 yaşındaki çoban Yunus Kerici, Yazıcı Barajı’nda boğularak hayatını kaybetti

Kocataş Köyü’nde hayvanlarını otlatmaya çıkan 14 yaşındaki Yunus Kerici’den haber alınamayınca arama başlatıldı. Yazıcı Barajı’nda cansız bedenine ulaşan genç çocuğun boğularak öldüğü belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ağrı'nın Kocataş Köyü'nde çobanlık yapan 14 yaşındaki Yunus Kerici, her sabah yaptığı gibi önceki gün de hayvanlarını otlatmaya çıkardı. Ancak sürüsü geri dönerken ondan haber alınamadı. Bunun üzerine çevrede arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin Yazıcı Barajı'nda yürüttüğü çalışmalar sonucunda, talihsiz çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Boğularak can verdiği belirlenen Yunus'un ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.