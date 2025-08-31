Veliler dikkat... Okula yeni başlayacak çocuklar için öneriler TAKVİM'de!
Yeni eğitim-öğretim yılına sayılı günler kala hem çocukları hem de ebeveynleri tatlı bir telaş sardı. İşte okula yeni başlayacak çocuklar için motivasyon formülleri...
Yaz tatilinden sonra okula dönüş, bazı çocuklarda heyecan yaratırken bazıları için stresli bir sürece dönüşebiliyor. Uzmanlar, özellikle ilkokula başlayacak çocukların bu geçişi daha kolay ve sağlıklı bir şekilde atlatabilmesi için ailelere önemli tavsiyelerde bulunuyor. İlkokul PDR Koordinatörü Uzman Psikolog Gözde Ay, öğrencilerin okulda motivasyonunu artırmaları için 5 öneri sıralıyor:
GÜVENLİ BİR BAŞLANGIÇ:
İlkokula başlamak, bir çocuğun hayatındaki en önemli anlardan biridir. Bu sadece ders kitaplarıyla tanışmak değil; yeni bir sosyal düzen, farklı kurallar ve artan sorumluluklarla karşılaşmak anlamına gelir. İnsan beyni, tanıdığı ortamlarda tehdit algısını ve kaygısını azaltır, böylelikle de öğrenmeye daha hızlı odaklanır. Bu nedenle okul açılmadan önce sınıfı, öğretmeni ve bahçeyi görmek, güven hissini pekiştirerek ilk gün stresini belirgin şekilde azaltır.
Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Taha Keresteci, ders zilinin çalmasına sayılı günler kala okul alışverişi yapacak velilerin dikkat etmeleri gereken hususlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Keresteci, en fazla alışverişe, 1'inci, 5'inci ve 9'uncu sınıf gibi kademe başlangıçlarında ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekerek, "Bu yıl yaklaşık 20 milyon öğrenci ders başı yapacak, bunun içindeki 2 milyon öğrenci de okul öncesi grubu oluşturuyor. Velilerimizin, üreticisi veya ithalatçısı belli olmayan merdiven altı ürünlerden uzak durması büyük önem taşıyor, tercihlerini mutlaka ürün kimliği bulunan, etiketli, ambalajlı ve güvenilir ürünlerden yana yapılmalılar. Tüketicilerimizin ürün alırken özellikle etiket bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor" dedi. Sektör olarak, taklit, sahte, korsan ve sağlıksız kırtasiye ürünleriyle mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirten Keresteci, şöyle konuştu: "Velilerin, aldıkları ürünlerin ambalajlarını dikkatle incelemesi gerekiyor." belirgin şekilde azaltır.