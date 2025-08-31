Veliler dikkat... Okula yeni başlayacak çocuklar için öneriler TAKVİM’de!

ZİHİNSEL HAZIRLIK:

Tatilde değişen uyku saatleri, okul başladığında çocuklarda yorgunluk ve odaklanma sorunlarına yol açabilir. Okul saatine uygun bir uyku rutini, okula adaptasyonu kolaylaştırır. Bunun yanı sıra çocuğunuzla okul hakkında açık ve pozitif bir şekilde konuşmak; sınıf arkadaşlarından, öğretmeninden ve okulda yapacağı etkinliklerden bahsetmek, düşüncelerini olumlu yönde etkiler.



HEYECANI PAYLAŞIN: Okul çantası, kalem kutusu ya da yeni bir kıyafet... Okul hazırlıklarına çocuğunuzu da dahil etmek, hem heyecanını hem de motivasyonunu artırır. Daima öğrenmeye yönelik tutumunu ve motivasyonunu da şekillendirir. Ebeveynin sakin, net ve destekleyici duruşu; çocuğun güven duygusunu güçlendirir, akademik ve sosyal gelişim yolculuğuna sağlam bir temel oluşturur.



Çocuklar için 5 altın kural (AA)



DUYGULARA ALAN AÇIN: Çocuğunuzdan "Tatildeki gibi geç kalkmak istiyorum", "Yeni öğretmenim nasıl biri acaba?", "Keşke hep oyun oynasak" gibi cümleler duyabilirsiniz. Bu duyguları hemen düzeltmek ya da yönlendirmek yerine anlamaya çalışarak yaşına uygun sorular sorabilirsiniz. Böylece hem kaygısını hem de heyecanını dile getirmesine fırsat tanınmış olur.

DENGE ÇOK ÖNEMLİ

Çocuklar, ebeveynlerinin duygusal iklimini bir ayna gibi yansıtır. Araştırmalar, velinin kaygı düzeyinin çocuğun stres tepkilerini doğrudan artırdığını; aşırı gergin tutumun ise uyum süresini uzattığını gösteriyor. En sağlıklı yaklaşım; sakin, net ve destekleyici bir tutumla, çocuğun hem kendi duygularını tanımasına alan açmak hem de güvenli sınırlar sunmaktır. Bu dengeyle daima korumak çok önemli.