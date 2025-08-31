Kırtasiyeciler uyardı: Merdiven altı ürünlere dikkat!

TÜKİD Başkanı Taha Keresteci, okul alışverişi yapacak velileri merdiven altı, etiket ve ambalaj bilgisi olmayan kırtasiye ürünlerine karşı uyardı. Güvenli ve sağlıklı ürün tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Keresteci, sahte ve taklit ürünlerle mücadelenin süreceğini belirtti.

Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2025

Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Taha Keresteci, ders zilinin çalmasına sayılı günler kala okul alışverişi yapacak velilerin dikkat etmeleri gereken hususlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Keresteci, en fazla alışverişe, 1'inci, 5'inci ve 9'uncu sınıf gibi kademe başlangıçlarında ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekerek, "Bu yıl yaklaşık 20 milyon öğrenci ders başı yapacak, bunun içindeki 2 milyon öğrenci de okul öncesi grubu oluşturuyor. Velilerimizin, üreticisi veya ithalatçısı belli olmayan merdiven altı ürünlerden uzak durması büyük önem taşıyor, tercihlerini mutlaka ürün kimliği bulunan, etiketli, ambalajlı ve güvenilir ürünlerden yana yapılmalılar. Tüketicilerimizin ürün alırken özellikle etiket bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor" dedi. Sektör olarak, taklit, sahte, korsan ve sağlıksız kırtasiye ürünleriyle mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirten Keresteci, şöyle konuştu: "Velilerin, aldıkları ürünlerin ambalajlarını dikkatle incelemesi gerekiyor."