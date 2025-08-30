takvim-logo

Boğaziçi Üniversitesi'de kan donduran olay! Sevgilisini öldürüp intihar etti

İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nde kan donduran bir olay yaşandı. 20 yaşındaki Ayberk Kurtuluş, üniversite kampüsündeki kafede sevgilisi Hilal Özdemir'i silahla vurarak öldürüp intihar etti.

Olay, saat 19.30 sıralarında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Yerleşkesi içerisinde bulunan kafenin önünde meydana geldi.

İddiaya göre, Ayberk Kurtuluş henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kız arkadaşı Hilal Özdemir'i silahla ateş ederek öldürdü.

Kurtuluş daha sona silahla kendine ateş ederek yaşamına son verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Boğaziçi Üniversitesi şu açıklamada bulundu:

Üniversitemizin Güney Kampüsü Kale Kapısı'nda sivil bir vatandaşın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, daha sonra saldırıyı gerçekleştiren failin aynı silahla intihar ettiği bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturmayla ilgili Üniversitemiz gerekli iş birliğini yerine getirmektedir.

