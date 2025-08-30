Boğaziçi Üniversitesi’de kan donduran olay! Sevgilisini öldürüp intihar etti

Ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Boğaziçi Üniversitesi'nde kan donduran olay (DHA)

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Boğaziçi Üniversitesi şu açıklamada bulundu:

Üniversitemizin Güney Kampüsü Kale Kapısı'nda sivil bir vatandaşın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, daha sonra saldırıyı gerçekleştiren failin aynı silahla intihar ettiği bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturmayla ilgili Üniversitemiz gerekli iş birliğini yerine getirmektedir.

