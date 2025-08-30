Aksaray'da kan donduran olay! Cesedi dondurma dolabında saklayıp araziye atmış

Aksaray’da tüyler ürperten bir olay meydana geldi. 10 gün önce kaybolan emekli jeoloji mühendisi Tekin Atılgan’ın, çalıştığı dondurma firmasının müdürü tarafından öldürüldüğü, bir süre dondurma dolabında saklanan cesedin, daha sonra dondurma aracıyla araziye atıldığı tespit edildi. Vahşet olayda polis, güzergah dışına çıkan dondurma aracını takip ederek, önce cesede, ardından katile ulaştı.

Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2025 07:46

Aksaray'da bir dondurma firmasında çalışan emekli jeoloji mühendisi Tekin Atılgan (54), 20 Ağustos günü işe gittikten sonra ortadan kayboldu. Tekin'e ulaşamayan ev arkadaşı, emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine polis, önce Atılgan'ın ailesiyle ardından da çalıştığı dondurma firmasındaki mesai arkadaşları ile görüştü.

DONDURMA ARACI ROTASINDAN SAPINCA ÇIKINCA YAKAYI ELE VERDİ Cinayet Büro Amirliği ekipleri, en son iş yerine gittiği belirlenen Tekin Atılgan'ın cinayete kurban gitmiş olabileceği üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Dondurma araçların gidiş-geliş güzergahlarını inceleyen polis, bir aracın güzergah dışına çıkarak Niğde'nin Altunhisar ilçesi civarına gittiğini ve bir bölgede uzun süre kaldığını tespit etti. Bunun üzerine bölgeye giden polis, arazide yaptığı aramada Atılgan'ın cansız bedenini buldu.

CESEDİ DONDURMA DOLABINDA SAKLAYIP ARAZİYE ATMIŞ Polis, dondurma firmasının müdürü Yaşarcan Kahya'nın (30), tartıştığı Tekin Atılgan'ı silahla vurup öldürdükten sonra cesedi kokmaması için dondurma dolabında sakladığını, daha sonrada da dondurma aracıyla araziye götürüp attığını belirledi. Cinayet zanlısı Kahya, kaçtığı Kayseri'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Soruşturma sürüyor.