SoloTürk 30 Ağustos 2025 gösteri uçuşu nerede, saat kaçta? SoloTürk 30 Ağustos Zafer Bayramı gösteri takvimi!

SOLOTÜRK 30 AĞUSTOS GÖSTERİSİ NE ZAMAN?

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında SoloTürk, Ankara'da Anıtkabir semalarında özel bir gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Ekip, 26-27 Ağustos tarihlerinde çeşitli illerde selamlama uçuşları yaptıktan sonra 30 Ağustos'ta Ankara'ya gelecek ve sadece bu gün Anıtkabir üzerinde gösteri uçuşunu yapacak.