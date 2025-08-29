takvim-logo

SoloTürk 30 Ağustos 2025 gösteri uçuşu nerede, saat kaçta? SoloTürk 30 Ağustos Zafer Bayramı gösteri takvimi!

SoloTürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılında, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi Anıtkabir semalarında etkileyici bir gösteri uçuşuna imza atacak. Vatandaşlar, “SoloTürk 30 Ağustos gösteri uçuşu saat kaçta, nerede?” sorularına yanıt arıyor. Peki SoloTürk 30 Ağustos gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta? İşte SoloTürk gösteri takvimi!

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16C Blok-30TM uçağıyla gerçekleştirilecek bu özel gösteri, 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü başlayacak ve yaklaşık 20–27 dakika sürecek. Peki SoloTürk 30 Ağustos gösteri uçuşu saat kaçta? İşte SoloTürk, Zafer Bayramı gösterisi…

TÜRK HAVA KUVVETLERİ GÖSTERİ UÇUŞU ANITKABİR'DE GERÇEKLEŞECEK

Türk Hava Kuvvetleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Anıtkabir üzerinde özel bir gösteri uçuşu düzenleyecek.

Gösteri uçuşu, 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 18:45'te Anıtkabir semalarında gerçekleştirilecek. Daha önce Ağustos ayı takviminde Gölbaşı'nda planlanan gösteri ile Anıtkabir'de yapılacak saygı uçuşu, tek bir etkinlik olarak birleştirildi.

SOLOTÜRK 30 AĞUSTOS GÖSTERİSİ NE ZAMAN?

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında SoloTürk, Ankara'da Anıtkabir semalarında özel bir gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Ekip, 26-27 Ağustos tarihlerinde çeşitli illerde selamlama uçuşları yaptıktan sonra 30 Ağustos'ta Ankara'ya gelecek ve sadece bu gün Anıtkabir üzerinde gösteri uçuşunu yapacak.

Aynı gün Türk Yıldızları da Kütahya Zafertepe Tören Alanı'nda saat 17:00'de selamlama uçuşu planlıyor.

SOLOTÜRK 30 AĞUSTOS 2025 GÖSTERİ TAKVİMİ:

Çevre tanıma uçuşu: 28 Ağustos Perşembe, saat 14:00, Anıtkabir/Ankara

Prova uçuşu: 28 Ağustos Perşembe, saat 18:45, Anıtkabir/Ankara

Gösteri uçuşu: 30 Ağustos Cumartesi, saat 18:45, Anıtkabir/Ankara