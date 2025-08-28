Sayısal Loto'da 126 milyon lira devretti: Şans Topu'nda da büyük ikramiye yok
Sayısal Loto'da 6, 5+1 ve 5 bilen çıkmadı; büyük ikramiye 126 milyon 206 bin liraya ulaştı. Şans Topu'nda ise 5+1 bilen olmayınca 2 milyon 79 bin lira devretti. Alt kademelerde ise binlerce kişi ikramiye kazandı.
Sayısal Loto'da 6, 5+1 (JOKER) ve 5 bilen çıkmayınca 126 milyon 206 bin 629 lira devretti. 4 bilenler 24 bin 525 lira, 3 bilenler 671 lira, 2 bilenler ise 66 lira ikramiye alacak.
2 MİLYON DEVRETTİ
Şans Topu'nda 5+1 bilen çıkmayınca 2 milyon 79 bin 610 lira devretti. 5 bilenler 63 bin 874 lira, 4+1 bilenler bin 749 lira, 4 bilenler 199 lira, 3+1 bilenler 109 lira, 3 bilenler 35 lira, 2+1 bilenler 44 lira, 1+1 bilenler 21 lira, 0+1 bilenler 22 lira alacak.