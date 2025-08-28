Kayseri'de korkunç olay: Bir kadın daha katledildi

Türkiye'de bir kadın daha göz göre göre 'Erkek şiddetıne' kurban gitti. Kayseri'de eşi tarafından katledilen Neşe Karakaya'nın son mesajları, öldürülmeyi beklediğini gösterdi.

Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025

Hayat ona adının hakkını vermedi! Neşe Karakaya, ismi gibi mutlu bir yuva kurmak istedi. Ama kocası Onur Karakaya ile kavgalarının ardı arkası kesilmedi. O da 2 çocuğuyla baba evine gitti.

Eşinin tehditleri ise bitmedi. Neşe, arkadaşına "Gelecek umudum kalmadı" diye mesaj gönderdi. Öldürüleceğini söyledi. Ve korktuğu başına geldi! Eşi, onu öldürüp intihar etti!

İşte o mesajlar:

''Beni mutlaka bir yerde yakalayacak.''

''Hakkınızı helal edin. Allah büyük.''

''Önceden gelecek umudum vardı artık kalmadı.''

İki çocuk annesi Neşe Karakaya'nın bir dostuna gönderdiği mesajlar, genç kadının çaresizliğini gözler önüne serdi.