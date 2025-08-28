Doğuştan ağır rahatsızlıklarla dünyaya gelen minik Eva Nehir başarılı ameliyatla hayata tutundu

Hakkari’de doğuştan ağır sağlık sorunlarıyla dünyaya gelen minik Eva Nehir, Konya Şehir Hastanesi’nde yapılan başarılı ameliyatla hayata yeniden tutundu. Ailesi, doktorların fedakâr çalışmasına minnettar.

Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025

Paylaş





ABONE OL

Hakkari Yüksekova'da Kasım ve Gülendan İke çifti, 22 Mayıs'ta çocukları Eva Nehir İke'yi kucaklarına aldı. Ancak minik bebek doğuştan yarık dudak (damak), bir gözü ve kulağı olmadan ve kalp rahatsızlığı ile dünyaya geldi.

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan minik bebek kalp rahatsızlığının artması üzerine ambulans uçakla Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Op. Dr. Hüseyin Dursin ve ekibi, yapılan tetkiklerin ardından, henüz 3 aylık olan minik bebeği hiç bekletmeden ameliyata aldı. Minik bebek, başarılı geçen ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.

Eva Nehir İke'nin ailesi, başarılı operasyonlar nedeniyle doktorlara teşekkür etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN