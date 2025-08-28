Boğaz yarışında kaybolan Rus rekortmen sırlarla dolu bir iz bıraktı: ''Ters yöne gidiyordu. Bro bro diye seslendim''

Rus yüzücü, Boğaz’da kayboldu! Kendisiyle ayrı yarışta kulaç atan Türk yarışmacı “Ters yöne gidiyordu. Bro bro diye seslendim. Şiddetli bir akıntı yoktu.” diye konuştu. Eşinin apar topar Türkiye’yi terk etmesi ise akıllarda soru işareti oluşturdu...

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025

Paylaş





ABONE OL

İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos'ta 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla yüzme yarışması yapıldı. Yarışmacılar arasında dünya rekortmeni olan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov da vardı. Ancak ünlü yüzücü, kıyıya çıkmadı. Svechnikov her yerde aranırken aynı yarışmada kulaç atan amatör yüzücü Hayati Şamiloğlu, çarpıcı açıklamalar yaptı.

ANNEDEN ŞOK İDDİA...

Şamiloğlu, Svechnikov'u yarış esnasında gördüğünü ve yanlış yöne doğru gittiği için uyardığını anlattı. Şu ifadeleri kullandı: "Her yüzücünün yüzdüğü istikamete değil farklı tarafa, güneydoğuya doğru yüzdüğünü gördüm. Kendisine 'bro bro' diye seslendim. 'Wrong way' yani 'Yanlış tarafa gidiyorsun' diyerek sağ tarafı işaret ettim. Ama 'Bana karışma' der gibi bir hareket yaptı ve aynı yöne yüzdü. Çok kuvvetli bir yüzücüydü. Boğaz'da fazla akıntı yoktu. Rüzgar, sert değildi. Öyle yönünü şaşırmış bir hali yoktu."

Bu arada Svechnikov'la ilgili olarak annesi de ilginç ifadeler kullandı. "Oğlum bu yarışmayı çok istiyordu. Kaydını ilk denemede yaptıramadı. Sanki birisi onu bu işten alıkoymaya çalışıyordu. Başvurusunu yarışmadan bir gün önce yapabildi." ifadelerini kullandı.

Gündemi sallayan bir iddia da Rus medyasının manşetlerine çıktı. Svechnikov'un eşinin Rusya'ya geri döndüğü aktarıldı. Yüzücünün akrabası olan Alena Karaman, "Nikolai'ın eşi Antonina Rusya'ya geri döndü. Çünkü çok üzgündü." dedi.

Rus milletvekili Svetlana Jurova ise farklı bir iddiayı gündeme getirdi: "Ünlü sporcu kalp durması ile hayatını kaybetmiş olabilir. Cesedi de akıntıya kapılmıştır."

İŞTE SON GÖRÜNTÜLER

Son görüntüleri ortaya çıktı (Takvim.com.tr)

Svechnikov'un Beyoğlu'nda kaldığı oteldeki son görüntüleri ortaya çıktı. Resepsiyonistle konuşan ve koltukta oturan Rus yüzücü Svechnikov'nun sık sık telefonuna baktığı dikkatlerden kaçmadı.

Svechnikov, 1995'de dünyaya geldi. Rusya'da "Usta Sporcu" unvanına sahipti. Sayısız rekora ve madalyaya sahipti. Moskova'da kurduğu BeSwim okulu aracılığıyla bebeklerden yetişkinlere kadar 500'den fazla öğrenci yetiştirdi...