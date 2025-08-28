Bir evladını kaybetti, diğerini yaşatmak için direniyor: “Arda hayatı seviyor, o benim her şeyim”

Bingöl Genç’te yaşayan 41 yaşındaki Nihal Ortak, genetik cilt hastalığı iktiyozis nedeniyle bir oğlunu küçük yaşta toprağa verdi. Aynı hastalıkla mücadele eden 14 yaşındaki oğlu Arda'yı ise yalnız bırakmıyor. Yatağa bağımlı ve sadece 14 kilo olan Arda’nın başından bir an olsun ayrılmayan fedakâr anne, oğlunun yaşama tutunması için elinden geleni yapıyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025

Paylaş





ABONE OL

Bingöl Genç'te yaşayan Nihal Ortak (41), genetik cilt hastalığı iktiyozis nedeniyle bir oğlunu 8 yaşında kaybetti. Şimdi 14 yaşındaki diğer oğlu Arda da aynı illetle boğuşuyor. Sadece 14 kilo olan ve tamamen yatağa bağlı yaşayan oğlunu yalnız bırakmıyor.

Gece gündüz evladının yanında olan fedakar anne, "Arda hayatı seviyor, o benim her şeyim." diyerek gözyaşları döküyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN