Ankara’da yanlış teşhis mağduru doktorun itirazı kabul edildi: Soruşturma izni çıktı

Meme kanseri şüphesiyle başvurduğu hastanede yanlış teşhis nedeniyle tedavisi geciken ve göğüslerini kaybeden kardiyoloji uzmanı Rahşan Turan’ın, Sağlık Bakanlığı’nın soruşturma izni vermeme kararına itirazı mahkeme tarafından onaylandı. Doktorlar ve hastane yöneticisi hakkında soruşturma başlatılacak.

Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025

Ankara'da 3 yıl önce meme kanseri şüphesi üzerine çalıştığı özel hastanenin genel cerrahi bölümüne başvuran ve burada yapılan yanlış teşhis sonucu tedavinin gecikmesi nedeniyle göğüslerini kaybeden Kardiyoloji Uzmanı Doktor Rahşan Turan'ın hukuk mücadelesinde yeni gelişme yaşandı. Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu'nun doktorlar için soruşturma izni vermemesi üzerine adliyenin yolunu tutan Turan'ın itirazı kabul edildi.

Dr. Rahşan Turan (Takvim.com.tr)

Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Prof. Dr. Tuğbay Tuğ, Uzm. Dr. Örgün Özçelik, Uzm. Dr. Mehmet Yörübülüt ve hastane direktörü Nihan Karaçam hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildi.

