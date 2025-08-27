GREEN CARD BAŞVURU TARİHİ 2025: Yeşil Kart başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? DV Lottery takvimi ve başvuru süreci

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşamayı ve çalışma fırsatı elde etmeyi hayal eden binlerce kişi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Green Card çekilişinin (Çeşitlilik Vizesi – DV Lottery) ne zaman başlayacağını merak ediyor. 2025 dönemi için Green Card başvuru tarihleri ve şartları şimdiden araştırılmaya başlandı. Peki Yeşil Kart başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? İşte 2025 DV Lottery takvimi…

Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025 12:40

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama ve çalışma hakkı sağlayan Green Card başvuru tarihleri gündeme geliyor. 2025 dönemi DV Lottery başvurularının ne zaman yapılacağı ve kimlerin başvuru yapabileceği merak konusu olurken, adaylar sürece dair detayları şimdiden araştırıyor. İşte yeşil kart başvuru tarihleri…

(Kaynak: AA) 2025 GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR? ABD'ye göçmen olarak kabul edilme şansı sunan Green Card çekilişi (DV Lottery) her yıl milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyor. 2025 yılı için başvuru sürecinin, geçmiş yıllardaki takvime paralel olarak Ekim 2025'te başlaması ve yaklaşık bir ay sürmesi bekleniyor. Kesin başvuru tarihleri ise her yıl Eylül ayı sonunda ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından duyuruluyor. Başvurular yalnızca ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesi olan dvprogram.state.gov üzerinden yapılabiliyor ve başvuru işlemi tamamen ücretsiz.

(Kaynak: AA) GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden doğrudan gerçekleştiriliyor. Başvuru formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması büyük önem taşıyor. Hatalı veya eksik bilgiler, başvurunun geçersiz sayılmasına yol açabiliyor. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra, çekiliş sonuçları bir sonraki yılın Mayıs ayında açıklanıyor. Buna göre, 2025 başvurularının sonuçları Mayıs 2026'da duyurulacak. Sonuçlar yalnızca dvprogram.state.gov adresinden sorgulanabiliyor.