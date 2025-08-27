Gazi Koşusu şampiyonu iş insanı Hulusi Çil ani ölümle hayatını kaybetti

Cutha isimli safkanıyla 99. Gazi Koşusu’nu kazanan iş insanı Hulusi Çil, şampiyonluk sonrası iki ay içinde vefat etti. Cenazesi Üsküdar Şakirin Camii’nde kılındı, 55 milyon liralık ödülünü çalışanları ve LÖSEV’e bağışlamıştı.

Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025

99. Gazi Koşusu'nu iş insanı Hulusi Çil'in sahibi olduğu, jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı Cutha isimli safkan 2.30.28'lik derecesiyle birinci tamamladı. Şampiyonluğun en büyük hayali olduğunu dile getiren iş insanı Çil, bu zaferin üzerinden 2 ay geçtikten sonra ani ölümle hayata veda etti.

Merhumun cenazesi dün Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınan öğle namazına müteakip Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine TJK Başkanı ve Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, TJK Yönetim Kurulu Üyeleri, yakınları ve sevenleri katıldı. Çil'in şampiyonluktan kazandığı 55 milyon liranın tamamını 450 çalışanı ve LÖSEV'e vermişti. İş dünyasında da aktif rol üstlenen Çil, Hancı Otelcilik Turizm A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütüyordu. Ayrıca Aerosol Valf Sanayi A.Ş.'de İcra Kurulu Üyesi olarak görev alan Çil, turizm, otelcilik ve üretim sektörlerinde yaptığı çalışmalarla tanınıyordu.

Hulusi Çil'in cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

