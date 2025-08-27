Edirne Otogarı’nda hırsız eşek uyuyan şoförün yastığını çaldı

Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025

Edirne Otogarı'nda hırsız eşek şoku yaşandı. Başıboş dolaşan eşek, önce dubayı ardından da uyuyan otobüs şoförünün yastığını ağzına alıp kaçtı. Hızla olaydan yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin bakışları arasında yaşanan ilginç anlar, görenleri hayret ettirdi. Şoförün şortlarıyla eşeğin peşinden koştuğu anlar, otogarda gülüşmelere neden oldu.

