Zafer Bayramı'nda Anıtkabir saat kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? 30 Ağustos Anıtkabir ziyaret saatleri
Milli bayramımız 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Anıtkabir'i ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, 'Anıtkabir saat kaçta açılıyor?' sorusunu araştırıyor. Ziyaretçiler, Aslanlı Yol'dan mozoleye yürüyerek saygı duruşunda bulunabiliyor, Anıtkabir Müzesi'nde Atatürk'ün hayatı ve Cumhuriyet tarihine dair bilgiler edinebiliyor. Peki Zafer Bayramı'nda Anıtkabir saat kaça kadar açık? İşte saatleri…
30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye'nin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olarak her yıl coşkuyla kutlanıyor. Bu özel günde binlerce kişi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarını sunuyor. Peki Anıtkabir saat kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? İşte ziyaret saatleri…
ANITKABİR'İN ZİYARET SAATLERİ
Anıtkabir, yılın belirli dönemlerinde ziyaretçilere açık olup, herkesin saygı duruşunda bulunabileceği şekilde hizmet veriyor.
15 Mayıs - 31 Ekim Arası Ziyaret Saatleri
Anıtkabir, bu tarihler arasında sabah 09:00'da kapılarını açıyor ve akşam 17:00'ye kadar ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor.
30 AĞUSTOS ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ 2025
Anıtkabir'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'in ziyaretçilere özel bir düzenleme ile açık olacağı duyuruldu. Açıklamaya göre, resmi törenin tamamlanmasının ardından Anıtkabir, saat 22.00'ye kadar halkın ziyaretine açık olacak.