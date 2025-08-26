Konya’da babaoğul silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Merkez Karatay’da hurda metal işiyle uğraşan Mehmet Koçyiğit ve oğlu Servet Koçyiğit, kimliği belirsiz kişilerce kurşun yağmuruna tutuldu. Mehmet Koçyiğit olay yerinde, oğlu ise hastanede hayatını kaybetti. Polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2025

Konya'da hurda metal geri dönüşüm işi yapan Mehmet Koçyiğit (33), oğlu Servet Koçyiğit (11) ile birlikte merkez Karatay ilçesindeki aile apartmanlarından çıkıp, araçlarına doğru yürümeye başladı. Bu sırada kimlikleri henüz tespit edilemeyen kişi veya kişiler, babaoğula kurşun yağdırdı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, aile yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontroller sonucu Mehmet Koçyiğit'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralı olan ve ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılan oğlu Servet Koçyiğit'te yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulunduğu belirtildi. Polis, saldırgan veya saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

