Görme kaybı beyin tıkanıklığı çıktı: Operasyonla kurtuldu

2022 yılında aniden görme kaybı yaşayan Mevlüde Yıldızeli, uzun süren teşhis sürecinin ardından Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde beyin toplardamarlarındaki tıkanıklıkla karşılaştı. Başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2025

Ankara'da yaşayan Mevlüde Yıldızeli, 2022 yılında aniden görme kaybı yaşadı. 3 yıl boyunca birçok hastaneye başvurmasına rağmen teşhis konulamadı. Ardından baş ağrısı, kulak çınlaması, şikayetleri yaşayan Yıldızeli, en son Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Tetkikler sonucunda Yıldızeli'nin beyin toplardamarlarında tıkanıklık olduğu belirlendi. Başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

