30 Ağustos Anıtkabir ziyaret saatleri: Zafer Bayramı’nda Anıtkabir saat kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

Milli bayramımız 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Anıtkabir'i ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, "Anıtkabir saat kaçta açılıyor?" sorusunu araştırıyor. Ziyaretçiler, Aslanlı Yol'dan mozoleye yürüyerek saygı duruşunda bulunabiliyor, Anıtkabir Müzesi'nde Atatürk'ün hayatı ve Cumhuriyet tarihine dair bilgiler edinebiliyor. Peki Zafer Bayramı'nda Anıtkabir saat kaça kadar açık? İşte saatleri…

15 Mayıs - 31 Ekim Arası Ziyaret Saatleri Anıtkabir, bu tarihler arasında sabah 09:00'da kapılarını açıyor ve akşam 17:00'ye kadar ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor.

ANITKABİR'İN ZİYARET SAATLERİ Anıtkabir, yılın belirli dönemlerinde ziyaretçilere açık olup, herkesin saygı duruşunda bulunabileceği şekilde hizmet veriyor.

30 AĞUSTOS ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ 2025

Anıtkabir'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'in ziyaretçilere özel bir düzenleme ile açık olacağı duyuruldu. Açıklamaya göre, resmi törenin tamamlanmasının ardından Anıtkabir, saat 22.00'ye kadar halkın ziyaretine açık olacak.