Mardin’de kayalıklardan düşen 12 yaşındaki Zeynep’in babası yaşananları anlattı

Derik ilçesine bağlı Akçay Mahallesi’nde kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden Zeynep Sut’un babası, kızını arama sürecini ve bagajda bulunmasını detaylarıyla paylaştı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2025

Paylaş





ABONE OL

Mardin'in Derik ilçesine bağlı Akçay Mahallesi'nde kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği iddia edilen 12 yaşındaki Zeynep Sut'un acılı babası olay gününü anlattı. Çocuğun bagajda bulunması hakkında baba Sut, "İlk önce dereyi aramaya çıktık. Derede bulamayınca aklıma incir ağacı geldi. İncir ağacı da tam karşımızda görünüyor. Zeynep buradan incir toplayıp bize getiriyordu. Buralarda arama yaptık. Dere yatağında önce terliğini ve kan izlerini gördüm. İki taşın arasındaydı. Çocuğumu ilk önce içeri bırakacaktım, daha sonra ambulansın yakın olduğunu söylediler. Yakında gördüğüm arabanın bagajını açtım, bagajı bayağı büyüktü." şeklinde konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN